التحقيق فى نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب تركيب خط صرف صحي بطوخ

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بين عدد من السيدات بقرية كفر النخلة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات حول أعمال تركيب الصرف الصحي، وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من الجيران على خلفية خلافات متعلقة بأعمال تركيب الصرف الصحي.

واندلعت المشاجرة بين عدد من السيدات، وتبادلن التعدي على بعضهن، فيما تدخل عدد من أهالي القرية لفض الاشتباك ومنع تصاعد الأحداث.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.