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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التغيرات المناخية تزيد موجات الحر.. الأرصاد تحذر من طقس أغسطس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التغيرات المناخية أصبحت سببًا رئيسيًا في زيادة وتيرة موجات الحر وارتفاع نسب الرطوبة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أن النصف الثاني من شهر أغسطس سيشهد استمرار الأجواء الحارة مع احتمالات تعرض البلاد لموجات حرارة جديدة، بالتزامن مع تأثر مناطق عديدة حول العالم بظواهر مناخية متطرفة.

موجات حر متكررة خلال الصيف

حالة الطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة، إن صيف هذا العام يتسم بتكرار موجات الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة لعدة أيام، ثم تنخفض لفترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى.

أغسطس لا يزال حارًا

حالة الطقس غدا

وأوضحت أن النصف الثاني من أغسطس سيظل يشهد أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تبدأ درجات الحرارة والرطوبة في التراجع تدريجيًا مع اقتراب منتصف سبتمبر، دون أن يمنع ذلك احتمالات التعرض لموجات حارة جديدة.

تحذير بشأن البحر المتوسط

حالة الطقس غدا

وحذرت من حالة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر خلال الفترة المقبلة، في حين يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وقد يتم غلق بعض الشواطئ المفتوحة مؤقتًا إذا ارتفع الموج، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة المصطافين.

التغيرات المناخية وراء الظواهر المتطرفة

الطقس غدا - القبة الحرارية

وأكدت أن الموجة الحالية جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب تأثير منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن العالم بأسره يشهد موجات حارة متكررة بسبب التغيرات المناخية، وهو ما انعكس على عدد من الدول الأوروبية التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تسبب في اندلاع حرائق وارتفاع الوفيات المرتبطة بالإجهاد الحراري.

إرشادات لمواجهة الطقس الحار

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وشددت على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، خاصة بالنسبة لمرتادي الشواطئ والأنشطة الخارجية.

التغيرات المناخية نسب الرطوبة الحر فصل الصيف أغسطس

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