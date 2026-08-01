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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق طبيعية فعالة لعلاج عسر الهضم ومشاكل المعدة

المعدة
المعدة

تعد المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي بصفة عامة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة وغالباً ما يمكن تخفيف هذه الأعراض بطرق منزلية بسيطة وآمنة.

إليك أبرز الطرق الطبيعية الموصى لتخفيف وعلاج آلام المعدة وعسر الهضم، نقلاً عن موقع Times of India.

شاي الزنجبيل 

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل "الـجينجيرول" (Gingerols) و"الشوجاول" (Shogaols) التي تساعد على إرخاء العضلات المبطنة للمعدة والجهاز الهضمي.

 يساهم في تخفيف آلام المعدة ومشاكل الهضم، كما يُعد علاجاً ممتازاً لمكافحة الغثيان الذي يرافق آلام البطن غالباً.

شاي البابونج

يعمل البابونج كمضاد طبيعي للالتهابات ويساعد على استرخاء الجزء العلوي من الجهاز الهضمي وعندما ترتخي عضلات المعدة، تقل حدة الانقباضات والتقلصات المؤلمة، مما يجعله مفيداً جداً في حالات التهاب المعدة وتهيج بطانتها.

 ماء الأرز 

هو الماء المتبقي بعد سلق الأرز، ويُعد من الوصفات التقليدية القديمة لكنها شديدة الفاعلية.

 يعمل ماء الأرز على تكوين طبقة مهدئة وواقية فوق الغشاء المبطن للمعدة، مما يمنع الالتهاب والتهيج.

النعناع 

يتمتع النعناع بخصائص مرخية للعضلات ومحسنة لتدفق الصفراء، مما يدعم عملية الهضم.

يُعتبر خياراً مثالياً لمن يعانون من عسر الهضم أو الانتفاخ والغازات.

بذور الشمر 

تحتوي بذور الشمر على زيت "الأنثهول"  الذي يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية لتحسين الهضم.

 تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة للغاية لمن يعانون من التهابات المعدة والامتلاء.

ماء الليمون الدافئ

في حالات عسر الهضم الناتجة عن نقص حموضة المعدة، يمكن لماء الليمون الدافئ أن يوفر راحة كبيرة.

 تعمل حموضة الليمون كمحفز لإنتاج أحماض المعدة اللازمة لتكسير الطعام وسلاسة عملية الهضم، إلى جانب مساهمته في ترطيب الجسم وتخليصه من السموم.

الزبادي 

الزبادي غني بالبروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساعد في تحسين هضم الطعام وغالباً ما يحدث عسر الهضم نتيجة نقص هذه البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، لذا فإن تناول الزبادي يرفع كفاءة الأمعاء ويدعم صحتها.

المعدة الجهاز الهضمي آلام المعدة علاج المعدة الزبادي

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