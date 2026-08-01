هند سعيد صالح تكشف كواليس صداقة والدها بالزعيم عادل إمام

كشفت الفنانة هند سعيد صالح تفاصيل العلاقة التي جمعت والدها الفنان الراحل سعيد صالح بالزعيم عادل إمام، مؤكدة أن صداقتهما بدأت قبل دخولهما عالم الفن، وأن الأعمال الفنية التي جمعتهما كانت انعكاسًا لعلاقة قوية امتدت لسنوات طويلة.

وقالت هند سعيد صالح، خلال برنامج «مساء جديد»، إن والدها وعادل إمام كانا جزءًا من حياة بعضهما منذ سنوات مبكرة، موضحة: «الفن مش هو اللي قربهم، الجمهور شاف علاقتهم من خلال الفن، لكن بعيد عن الفن كانوا كده قبل ما يمثلوا».

وأضافت أن الثنائي قدما أعمالًا كثيرة معًا، بعضها لم يحظَ بانتشار واسع، مشيرة إلى أن من أوائل الأعمال التي جمعتهما مسرحية «البيجامة الحمراء»، رغم عدم ظهورهما معًا في المشاهد نفسها.

موقف طريف جمع هند سعيد صالح بالزعيم

وروت هند سعيد صالح موقفًا طريفًا جمعها بالزعيم عادل إمام خلال تصوير فيلم «أنا اللي قتلت الحنش»، عندما كانت طفلة وأصرت على دخول موقع التصوير ومتابعة أحد المشاهد داخل قاعة المحكمة.

وقالت إنها ظلت تطلب من والدها أن يصطحبها إلى موقع التصوير، مرددة: «والنبي يا بابا خدني معاك»، قبل أن يفاجئها عادل إمام بترديد الجملة نفسها بطريقة غنائية طوال فترة التصوير.

وأضافت أن هذا الموقف لا يزال عالقًا في ذاكرتها، مؤكدة أن عادل إمام كان يتمتع بخفة ظل وحضور خاص حتى خارج الكاميرا.

«عادل مع سعيد».. ثنائية صنعتها الصداقة

وأكدت هند سعيد صالح أن نجاح المشاهد التي جمعت والدها بعادل إمام لم يكن قائمًا على موهبتهما الفنية فقط، وإنما ارتبط أيضًا بصدق العلاقة التي جمعتهما بعيدًا عن الأضواء.

وقالت إن الجمهور اعتاد الربط بين اسمي عادل إمام وسعيد صالح، بسبب الأعمال الكثيرة التي جمعتهما، ومنها «سلام يا صاحبي» و**«الهلفوت»** و**«مدرسة المشاغبين»**.

وأضافت أن الصداقة الحقيقية بينهما انعكست على أدائهما أمام الكاميرا، وجعلت الجمهور يشعر بصدق المشاعر والتفاعل بينهما، مؤكدة أن علاقة «عادل مع سعيد» أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور الفني.