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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي في 25 مدينة جديدة

وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
محمد غالي

يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن تفاصيل أول طرح للوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي.

وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح أولى الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم الإعلان الرسمي وبدء إجراءات الحجز خلال شهر، وفقا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط.

وأوضحت الوزارة، أبرز الشروط العامة المقرر توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا النظام، والتي جاءت على النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 45 عامافي تاريخ التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
يحق للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز وحدة سكنية واحدة فقطضمن مشروع الإيجار المنتهي بالتملك.
يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو تم التصرف فيها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وبغض النظر عن كونها مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي

كما أشارت الوزارة إلى أن كراسة الشروط ستحدد الحد الأقصى للدخل الشهريالمسموح به للمتقدمين، وذلك بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، أكدت الوزارة أنه عقب إعلان التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهروفقا لإيجار العام الأول، على ألا يقل عن قيمة مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومامن تاريخ إخطاره بالتخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنويا بما يتوافق مع الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح، بما في ذلك المدن والمشروعات المطروحة، وعدد الوحدات ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ورسوم الصيانة، إلى جانب الضوابط المنظمة لعمليات التخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

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