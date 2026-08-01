سبايدرمان يضيء سماء مصر بعرض استثنائي للطائرات المسيرة فى الأهرامات

تزامناً مع إطلاق فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» (Spider-Man: Brand New Day) حاليا فى دور السينما، قدّمت إمباير إنترتينمنت (Empire Entertainment) عرضاً استثنائياً بالطائرات المسيّرة (الدرون) نقل الرجل العنكبوت إلى السماء، وذلك عند أهرامات الجيزة.



ونفّذت شركة Skyvertise العرض باستخدام مئات الطائرات الدرون المضيئة، لتتحول سماء الليل إلى لوحة فنية تحتفي بأحد أكثر الأبطال الخارقين شعبيةً في العالم، في مشهدٍ يُعدّ من أبرز الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لإطلاق الفيلم.

وجسّد العرض، الذي استقطب أنظار الجمهور وسكان المدينة، احتفاءً بأحد أشهر الأبطال الخارقين في العالم، مقدّمًا تجربة بصرية مبهرة عكست الحماس المتزايد لعودة بيتر باركر في أحدث فصول السلسلة.



ويأتي هذا العرض ضمن حملة إقليمية أوسع للاحتفاء بإطلاق الفيلم حاليا فى دور السينما بمختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث جمع عشاق سبايدرمان والجمهور في تجربة استثنائية ومشهد ترفيهي ضخم، احتفاءً بالفصل الجديد من مغامرات بيتر باركر.