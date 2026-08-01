حمادة هلال يطرح كنت واحد من كتير لدعم ذوي التوحد

طرح النجم حمادة هلال أغنيته الجديدة "كنت واحد من كتير" علي موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر ماهر صلاح والكليب من إخراج عبد الرحمن محمد.

وتعد أغنية "كنت واحد من كتير" من أهم أعمال حمادة هلال في مشواره، لما تحمله من رسالة إنسانية تهدف إلى دعم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهو ما دفعه إلى منحها اهتماماً خاصاً.

وكان حمادة هلال، قال في مقطع فيديو نشره مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إن أغنية "كنت واحد من كتير" تُعد من الأعمال المهمة في مشوارى الفني، وتمثل تجربة مختلفة بالنسبة لي، خاصة أنها تسلط الضوء على دعم أطفال ذوى ذوى التوحد ومساعدتهم على الإندماج مع المجتمع ويصبحوا جزءاً منه ومقبولين أكثر، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا القدر من الاهتمام من أشخاص كثيرون في الوطن العربي، وهو ما دفعه إلى الاهتمام بالأغنية بشكل أكبر.

وتقول كلمات الأغنية: كنت من كتير كلنا في نفس المصير. كنت واحد من كتير .. كلنا في نفس المصير محبوسين جوه السكوت … نترعب لو يعلي صوت توهه جوا خيال كبير … والنهاردة انا حد تاني هقدر اوصف في المعاني خطوة خطوة بعدي ليكو ببقي شايف نفسي فيكم ببني وبين الناس مكاني انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادرانا قادر عايش.

وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش لسه جاي كتير ولسه اقدر اسمع الف قصة هقدر امشي طريق واعدي مهما اقابل ١٠٠ تحدي حلمي قرب مش بعيد قلبي واخد نبضو منكم فرحتي بتبان في عينكم سنده الايد اللي شايلة تعدل الكفة اللي مايلة ابقي بيها واحد جديد انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادر اواجهة قادر عايش.

وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش انا قد الحلم ولو مش سهل في ضهر ناس اكتر من اهلي انا قادر اواجهة قادر عايش. وبقيت اتكلم واعرف اقول والناس فاهماني ومش معزول انا واحد منكم والخوف ما فيش