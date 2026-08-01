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لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

كليات تنتظرك في تنسيق 2026
كليات تنتظرك في تنسيق 2026
خالد يوسف

مع انطلاق ماراثون التنسيق وبداية البحث عن الفرص المتاحة، يشغل سؤال «مجموع 70% يدخلني إيه؟» بال آلاف الطلاب وأولياء الأمور في الشعبة العلمية، وبينما يظن البعض أن خيارات هذا المجموع محدودة، توفر بوابات التنسيق قائمة متنوعة من الكليات والتخصصات المتميزة التي تلبي تطلعات سوق العمل الحديث.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026 بالنظام الحديث

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث يبدأ تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو ويستمر حتى السبت 2 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتظل نتائج وتنسيق العام الماضي المرشد الأساسي لتوقعات القبول هذا العام.

وتتوقف خريطة الحدود الدنيا لكل مرحلة على عدة محددات رئيسية، في مقدمتها نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، وشريحة المجاميع التكرارية، والطاقة الاستيعابية للكليات، فضلاً عن الاتجاهات الفعلية لرغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تقبل من 70% علمي علوم لها مستقبل

تبدأ أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026 للقبول في الجامعات، عقب النتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة 5 أيام، ونستعرض معكم القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المنتظرة لطلاب الـ 70% وطريقة ترتيب الرغبات بذكاء.

بحسب تنسيق الكليات 2025 علمي علوم، فإنّ هناك عدة كليات تقبل من 70% وتؤهل للعمل فور التخرج منها، وأبرزها:

ـ كلية تربية تعليم ابتدائي.. مؤشرات قبول 70% وتؤهل للعمل في المدارس الدولية.

ـ كلية زراعة.. مؤشرات القبول 70% وتشمل تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل مثل التكنولوجيا الحيوية.

ـ كلية التمريض.. مؤشرات القبول 70% وتضمن توظيفًا فوريًا بمستشفيات وزارة الصحة فور التخرج.

ـ كلية تربية طفولة مبكرة.. مؤشرات القبول تبدأ من 64% وتوفر فرص عمل في رياض الأطفال الدولية والخاصة.

ـ كلية فنون جميلة قسم فنون.. مؤشرات القبول تبدأ من 70% وتدمج بين الإبداع والتقنيات الرقمية.

مؤشرات كليات تقبل من 70% في الجامعات الأهلية

وتوفر الجامعات الأهلية الجديدة في مختلف المحافظات بالنظر إلى تنسيق العام المنصرم، حيث لم تعلن تنسيق الكليات 2025 – 2026 حتى الآن، قائمة كليات تقبل من 70% علمي علوم 2025 في الجامعات الأهلية والتي توفر معامل متطورة وتخصصات نادرة.

وتُعد أفضل كليات تقبل من 70% علمي علوم في الجامعات الأهلية هي:

- كلية الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتكنولوجيا الحيوية جامعة الملك سلمان الدولية، بنسبة قبول تبدأ من 65%.

- كلية هندسة الطاقة المتجددة وعلوم البيانات جامعة العلمين الدولية، والتي تقبل من 60%.

- كلية تكنولوجيا الأغذية والإلكترونيات الطبية جامعة حلوان الأهلية، والتي تقبل من 70%.

كليات قد تتفاجأ بوجودها في قائمة 70%

هناك العديد من الكليات التي قد يتفاجأ طلاب الثانوية العامة بتواجدها ضمن قائمة كليات تقبل من 70% علمي علوم 2025 بالنظر إلى احتمالية تشابه التنسيق مع العام المنصرم أو انخفاضه بنسبة تتراوح بين 0.5% وحتى 1% لانخفاض نسب النجاح عن العام الماضي مثل:

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: تخصصات في الطاقة الخضراء بنسبة قبول 70%.

- كلية التمريض جامعة دمنهور الأهلية: توفر شهادات معتمدة دوليًا للعمل بالخليج.

- كليات علوم الرياضة بنات: فرص للعمل كمدربات في الأندية الدولية.

كيف تختار الكلية المناسبة ؟ دليل سريع

نصح الدكتور عماد عبدالسلام المستشار الإعلامي لجامعة الفيوم، الطلاب الحاصلين على 70% بالاختيار الجيد للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد هدفك الوظيفي أولاً

- إذا كنت تهتم بالصحة: التحق بكلية تمريض أو تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

- إذا كنت شغوفًا بالتكنولوجيا: التحق بكلية ذكاء اصطناعي أو علوم حاسب.

2. قارن بين التكلفة والجودة

- الجامعات الحكومية: مناسبة لمن يبحث عن تكلفة مُنخفضة.

- الجامعات الأهلية: خيار مثالي لبرامج دولية بتكلفة أقل من الخاصة.

3. تحقق من الشراكات الصناعية

- تأكد من وجود بروتوكولات توظيف مع جهات مثل المجمعات الصناعية بالعاصمة الإدارية.

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