انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 إعلان موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 ، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وسط تزايد عمليات البحث لمعرفة تفاصيل بدء تسجيل الرغبات.



موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 يتم الإعلان عنه رسميًا عقب تسليم وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي، إلى جانب الكشف عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعب المختلفة، تمهيدًا لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



وأكدت وزارة التعليم العالي أن جميع المواعيد والإجراءات الخاصة بالتنسيق، بما في ذلك فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب، سيتم الإعلان عنها رسميًا في مواعيدها المحددة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة، داعية الطلاب إلى متابعة المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.