السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الممرات الملاحية

استضافت وزارة الدفاع السعودية اجتماعًا رفيع المستوى ضم رؤساء أركان وممثلين عن عدد من الدول، إلى جانب وفد من الاتحاد الأوروبي، لبحث مبادرة سعودية تهدف إلى تأسيس تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات.

وبحسب تقارير مختلفة تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات المائية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبحسب الجانب السعودي، شهد الاجتماع مشاركة مسؤولين من 43 دولة، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء التحالف البحري متعدد الجنسيات.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية.

وأكد البديوي- في بيان، للأمانة العامة، اليوم الخميس- أن هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على تضامن دول مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.​