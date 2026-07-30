قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاطة رجل على رجل .. فتاة تقود سكوتر بطريقة غير معتادة وتشعل مواقع التواصل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الكشف عن أغلى 20 لاعبًا مجانيًا هذا الصيف .. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية واستعداد الأندية الأوروبية لانطلاق الموسم الجديد، تتجه الأنظار إلى اللاعبين الذين أصبحوا متاحين في سوق الانتقالات الحرة، وفي مقدمتهم قائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي يواصل جذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

وكشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم اللاعبين والقيم التسويقية عن قائمة أغلى اللاعبين المتاحين مجانًا خلال الصيف الحالي، حيث جاء محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 22 مليون يورو، ليؤكد مكانته بين أبرز النجوم الذين لم يحسموا وجهتهم المقبلة حتى الآن.

أغلى 20 لاعبًا مجانيًا هذا الصيف 

بحسب تقرير ترانسفير ماركت، فإن صلاح أنهى مسيرته مع ليفربول بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، وذلك باتفاق بين الطرفين، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي. 

ويحظى النجم المصري باهتمام أندية من الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى أندية في الولايات المتحدة وأخرى أوروبية، وسط ترقب واسع لقراره النهائي بشأن النادي الذي سيمثله في الموسم المقبل.

وتصدر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس السابق، قائمة اللاعبين الأحرار الأعلى قيمة تسويقية، بعدما بلغت قيمته 35 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في المركز الثالث بقيمة 18 مليون يورو.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية، من بينها بامبا ديانج وجوليان براندت بقيمة 15 مليون يورو لكل منهما، ثم ديوجو ليتي وفرانك كيسي وفابينيو وليون جوريتسكا، والذين بلغت القيمة التسويقية لكل منهم 12 مليون يورو.

كما شملت القائمة يان بيسوما، ولورينزو بيليجريني، وألكسندر زينتشينكو، ومارسيلو بروزوفيتش، وداني سيبايوس، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين ينتظرون تحديد وجهاتهم الجديدة قبل انطلاق الموسم.

صلاح ثاني أغلى لاعب هذا الصيف 

يعكس وجود محمد صلاح في وصافة القائمة استمرار قيمته الفنية والتسويقية رغم وصوله إلى الرابعة والثلاثين من عمره، إذ لا يزال أحد أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهو ما يفسر استمرار اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل قائد منتخب مصر، في ظل تعدد العروض المطروحة أمامه، ورغبة أكثر من نادٍ في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لبيانات “ترانسفير ماركت” يتصدر نادي الأهلي السعودي قائمة الأندية المرشحة لضم محمد صلاح بنسبة 41% يليه الاتحاد السعودي بنسبة 40% في ظل استمرار اهتمام أندية دوري روشن بالتعاقد مع قائد منتخب مصر.

كما ضمت القائمة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفناربخشة التركي بالإضافة إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي، وسط ترقب لحسم الوجهة المقبلة للنجم المصري بعد نهاية مشواره مع ليفربول.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح ترانسفير ماركت صفقة محمد صلاح أغلى 20 لاعبا مجانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

الذاكرة

عشبة غير متوقعة تقوى الذاكرة وتعالج أعراض انقطاع الطمث

تكيس المبايض

مشروب ساخن غير متوقع يعالج تكيس المبايض

فواكه تمنع الالتهابات

هارفارد : هذه الفواكه تحميك من الالتهابات والأمراض المزمنة

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد