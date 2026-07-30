الكشف عن أغلى 20 لاعبًا مجانيًا هذا الصيف .. ما موقف محمد صلاح؟

مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية واستعداد الأندية الأوروبية لانطلاق الموسم الجديد، تتجه الأنظار إلى اللاعبين الذين أصبحوا متاحين في سوق الانتقالات الحرة، وفي مقدمتهم قائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي يواصل جذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

وكشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم اللاعبين والقيم التسويقية عن قائمة أغلى اللاعبين المتاحين مجانًا خلال الصيف الحالي، حيث جاء محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 22 مليون يورو، ليؤكد مكانته بين أبرز النجوم الذين لم يحسموا وجهتهم المقبلة حتى الآن.

أغلى 20 لاعبًا مجانيًا هذا الصيف

بحسب تقرير ترانسفير ماركت، فإن صلاح أنهى مسيرته مع ليفربول بعد تسع سنوات حافلة بالإنجازات، وذلك باتفاق بين الطرفين، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي.

ويحظى النجم المصري باهتمام أندية من الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى أندية في الولايات المتحدة وأخرى أوروبية، وسط ترقب واسع لقراره النهائي بشأن النادي الذي سيمثله في الموسم المقبل.

وتصدر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس السابق، قائمة اللاعبين الأحرار الأعلى قيمة تسويقية، بعدما بلغت قيمته 35 مليون يورو، فيما جاء الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في المركز الثالث بقيمة 18 مليون يورو.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة في كرة القدم العالمية، من بينها بامبا ديانج وجوليان براندت بقيمة 15 مليون يورو لكل منهما، ثم ديوجو ليتي وفرانك كيسي وفابينيو وليون جوريتسكا، والذين بلغت القيمة التسويقية لكل منهم 12 مليون يورو.

كما شملت القائمة يان بيسوما، ولورينزو بيليجريني، وألكسندر زينتشينكو، ومارسيلو بروزوفيتش، وداني سيبايوس، إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين الذين ينتظرون تحديد وجهاتهم الجديدة قبل انطلاق الموسم.

صلاح ثاني أغلى لاعب هذا الصيف

يعكس وجود محمد صلاح في وصافة القائمة استمرار قيمته الفنية والتسويقية رغم وصوله إلى الرابعة والثلاثين من عمره، إذ لا يزال أحد أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهو ما يفسر استمرار اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل قائد منتخب مصر، في ظل تعدد العروض المطروحة أمامه، ورغبة أكثر من نادٍ في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لبيانات “ترانسفير ماركت” يتصدر نادي الأهلي السعودي قائمة الأندية المرشحة لضم محمد صلاح بنسبة 41% يليه الاتحاد السعودي بنسبة 40% في ظل استمرار اهتمام أندية دوري روشن بالتعاقد مع قائد منتخب مصر.

كما ضمت القائمة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفناربخشة التركي بالإضافة إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي، وسط ترقب لحسم الوجهة المقبلة للنجم المصري بعد نهاية مشواره مع ليفربول.