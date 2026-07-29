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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح وبشكتاش.. مفاوضات متعثرة ومستقبل النجم المصري يثير الجدل

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب
نتيجة الثانوية العامة 2026

يقترب النجم المصري محمد صلاح من خوض تجربة جديدة في مسيرته، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، أحد أبرز أندية إسطنبول بجانب جالطة سراي وفنربخشه، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المفاوضات بين صلاح وبشكتاش توقفت بشكل مؤقت، رغم تقديم النادي التركي عرضًا ضخمًا يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 10.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية.

وأوضح التقرير أن أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين يتعلق بحصة محمد صلاح من عائدات بيع القمصان، إلى جانب العمولة الخاصة بفريقه، في الوقت الذي تظل فيه أندية من السعودية والولايات المتحدة ضمن الخيارات المحتملة أمام اللاعب.

 

وأثار العرض الكبير الذي قدمه بشكتاش بعض المخاوف داخل النادي التركي، حيث يرى أحمد تورغوت، مقدم بودكاست متخصص في كرة القدم التركية، أن قيمة الصفقة قد تمثل ضغطًا كبيرًا على النادي إذا لم يقدم صلاح المستوى المنتظر.

وقال تورغوت: "السعر مرتفع جدًا وقد يضر بشكتاش. سيبيعون الكثير من القمصان وسيحظى باستقبال جماهيري رائع في البداية، لكن إذا قدم موسمًا مشابهًا لموسمه الأخير مع ليفربول، فقد تبدأ الجماهير في انتقاده".

وأشار إلى أن جماهير بشكتاش معروفة بشغفها الكبير، لكنها في الوقت ذاته لا تتحلى بالكثير من الصبر، مستشهدًا بهتافات الجماهير باسم صلاح خلال تقديم البلجيكي لياندرو تروسارد.

فرصة مختلفة عن السعودية

في المقابل، يرى كان بايازيت، مقدم بودكاست "النسور السوداء" الخاص ببشكتاش، أن الانتقال إلى الدوري التركي قد يكون خيارًا جذابًا لصلاح من الناحية الرياضية، وليس المالية فقط.

وأوضح بايازيت أن صلاح قد يرغب في خوض تجربة تمنحه فرصة لإضافة فصل جديد ومميز إلى مسيرته، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى تركيا يمنحه إمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والمنافسة في أحد الدوريات الأوروبية القوية، بالإضافة إلى خوض مباريات الديربي الشهيرة في إسطنبول.

لكنه حذر أيضًا من صعوبة التعامل مع الضغط الجماهيري، مؤكدًا أن جماهير بشكتاش قد تتحول إلى عامل سلبي إذا لم يظهر اللاعب بالمستوى المتوقع، خاصة مع راتبه المرتفع الذي قد يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا وفق تقديراته.

 

وتأتي هذه المفاوضات في وقت يعاني فيه بشكتاش من أزمة مالية، حيث تبلغ ديون النادي نحو 387 مليون جنيه إسترليني، بينما سجلت الأندية التركية إجمالًا خسائر صافية بلغت 444.51 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية.

ورغم هذه التحديات، أصبحت تركيا وجهة جذابة للعديد من النجوم العالميين، مع انضمام أسماء بارزة مثل ليروي ساني وإلكاي جوندوجان وإيدرسون ونجولو كانتي ولياندرو تروسارد وماسون جرينوود إلى أندية إسطنبول، بالإضافة إلى انتقال فيكتور أوسيمين إلى جالطة سراي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 64.1 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح بشكتاش نادي بشكتاش التركي جالطة سراي

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