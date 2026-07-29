الكاف يناقش مشروع إنفانتينو للاستثمارات الخاصة داخل الفيفا الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أن مكتبه التنفيذي سيعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل، لبحث وتقييم المشروع الذي تقدم به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بشأن السماح بدخول استثمارات خاصة في الأنشطة التجارية التابعة للفيفا.

ويأتي هذا التحرك؛ في ظل الجدل الواسع الذي أثاره المقترح داخل أوساط كرة القدم العالمية، بعدما أكد إنفانتينو أن المشروع يهدف إلى تعزيز الموارد المالية وتطوير اللعبة، مع الحفاظ على سيطرة الفيفا على إدارة كرة القدم.

بينما أبدت عدة اتحادات قارية ووطنية تحفظات بشأن آليات التنفيذ ومستوى الشفافية في المقترح.

ومن المنتظر أن يسفر اجتماع المكتب التنفيذي للكاف عن موقف رسمي من المشروع، قبل اتخاذ أي خطوات أو قرارات على مستوى الاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة.