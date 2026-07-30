تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف.. إطلالة جديدة لـ بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعدما شاركت مجموعة صورها الجديدة.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

ظهرت بسمة بوسيل بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية كاش مايوه شفاف.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.