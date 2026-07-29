كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

كشف الفنان كريم سامي مغاوري عن أحدث مشروعاته الفنية، مؤكدًا استعداده للمشاركة في الجزأين الثالث والرابع من مسلسل «بيت بابا»، إلى جانب وجود عدد من الأعمال التي لا تزال في مرحلة المناقشات استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل.

وقال كريم سامي مغاوري خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على هامش افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه سعيد بالمشاركة في فعاليات المهرجان، معتبرًا أنه يمثل تظاهرة فنية ينتظرها المسرحيون كل عام، كما أشاد بوجود عدد من الشباب ضمن اللجنة العليا، مؤكدًا أن ذلك يمنح المهرجان أفكارًا وطاقة جديدة.

وعن دعم والده الفنان سامي مغاوري له، أوضح أن والده يسانده دائما لكنه يحرص على منحه مساحة كاملة للاعتماد على نفسه، قائلاً: «والدي بيدعمني من وأنا صغير، لكنه سايبني أخوض تجربتي بنفسي، ومابيتدخلش في أفكاري، والرأي الأخير بيكون ليا».

وأضاف أنه يواصل حاليًا التحضير للجزأين الثالث والرابع من «بيت بابا» ، ولم يحسم تواجده فى ماراثون رمضان المقبل حتى الآن.

مسلسل بيت بابا

وجاء مسلسل «بيت بابا» معتمدًا على توليفة فنية تجمع بين الخبرات الراسخة والروح الشبابية المتجددة، حيث ضم كوكبة من النجوم أصحاب التاريخ الدرامي المميز، في مقدمتهم محمد محمود، انتصار، وسامي مغاوري، إلى جانب حضور لافت لنجوم الجيل الجديد مثل محمد أنور، مريم الجندي، أحمد عبد الحميد، هالة السعيد، عبد الرحمن حسن، وسليم هاني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال، أبرزهم جان رامز ونادين خالد.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

ويُشارك في مسلسل "بيت بابا" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان ، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.