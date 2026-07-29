قائد الجيش اللبناني يتفقد وحدات في البقاع.. ويؤكد: أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار والجهوزية

تفقد قائد الجيش اللبنانى العماد رودولف هيكل لواءي المشاة السادس في ثكنة محمد مكي في بعلبك، والتاسع في ثكنة أحمد طبيخ ، إضافة إلى فوج الحدود البرية الثاني في ثكنة الياس خوري في رأس بعلبك، حيث اطلع على المهمات العملانية في قطاعات المسؤولية، والتقى الضباط والعسكريين.

وهنأ هيكل، العسكريين بمناسبة عيد الجيش، معربًا عن افتخاره بإنجازاتهم وأدائهم الاحترافي، ومؤكدًا أن هذا الأداء يحظى بثقة اللبنانيين.. وقال: "أحيي إخلاصكم وإيمانكم برسالتكم، وأثق بوعيكم وإرادتكم، وأدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لأن شعبنا يستحق منا كل عطاء وتضحية".

وأكد قائد الجيش أن أولوية القيادة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات، في ظل الظروف المعقدة التي تعمل فيها المؤسسة العسكرية، كما عزّى ذوي شهداء الجيش، منوهًا بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب.