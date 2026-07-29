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وزير خارجية فرنسا يُذكّر بجهود بلاده لإنقاذ حل الدولتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا يُذكّر بجهود بلاده لإنقاذ حل الدولتين

وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أكد وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الجهود التي بذلتها بلاده من أجل إنقاذ حل الدولتين، مع احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جاء ذلك في تصريح نشره الوزير عبر صفحته على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عام على إطلاق «إعلان نيويورك»، الذي اعتبره محطة مهمة في الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

وقال بارو: «إسرائيل/فلسطين: كان ذلك قبل عام. فبعد أشهر من العمل، نجحت فرنسا والمملكة العربية السعودية في جمع المجتمع الدولي داخل مقر الأمم المتحدة لإنقاذ حل الدولتين، ووضع اللمسات الأخيرة على نص تاريخي هو إعلان نيويورك».

وأضاف: «دعونا في هذا الإعلان، في الوقت ذاته، إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاعتراف بحق إسرائيل في الأمن، ونزع سلاح حركة حماس واستبعادها من أي دور في مستقبل فلسطين، فضلاً عن تعزيز الاندماج الإقليمي للدول العربية إلى جانب إسرائيل».

وأوضح الوزير الفرنسي أن «فرنسا، وعلى أساس مجمل الالتزامات الواردة في هذا النص، الذي يُعد بلا شك الأهم منذ اتفاقات أوسلو، اتخذت، على لسان رئيس الجمهورية، القرار الحاسم بالاعتراف بدولة فلسطين».

وزير أوروبا الخارجية الفرنسي الجهود إنقاذ الدولتين الشعب الفلسطيني

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