تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2026 أمس الثلاثاء، يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد تنسيق الكليات2026 ومؤشرات التنسيق للشعبتين العلمي والأدبي، ويستدل البعض على تنسيق2025 لمعرفة المؤشرات الأقرب لتنسيق هذا العام، حتى تعلن وزارة التعليم العالي عن التنسيق النهائي قريباً.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات ومعاهد تقبل من 50% لللطلاب الذين حصلوا على مجموع قليل، ونستعرض لكم في السطور التالية قائمة بالكليات والمعاهد وفقاً لتنسيق العام الماضي.

كليات ومعاهد تقبل من 50%



وفقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، جاءت أبرز الكليات والمعاهد التي قبلت من 50% لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

كليات التربية الرياضية (بنين وبنات) في عدد من الجامعات، منها حلوان، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، الزقازيق، أسيوط، كفر الشيخ، جنوب الوادي، قناة السويس، السويس، أسوان، سوهاج، الوادي الجديد، المنيا، مطروح، مدينة السادات، وبورسعيد.



كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

كلية الدراسات النوعية بالعريش.

الكليات التكنولوجية الفنية الصناعية بالمطرية، والصحافة، والإسكندرية، والزقازيق، وأسوان، وشبرا، وبنها، وقويسنا، وبورسعيد، وقنا، والمحلة الكبرى، وبئر العبد، ونجع حمادي.



المعاهد العليا للعلوم الإدارية وإدارة الأعمال في المنزلة، والعباسة، وأوسيم، وسوهاج، وبلقاس، وجناكليس، والتجمع الخامس.



معاهد التجارة والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية في القاهرة، والمنصورة، ودمياط، والعريش، والزرقا، والعبور، والقطامية، والمقطم، والتجمع الأول.



المعاهد العليا والمتوسطة للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي في القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر، والغردقة، ومدينة بدر، و6 أكتوبر، ورأس سدر، وكنج مريوط، ودمياط الجديدة.



معاهد الخدمة الاجتماعية في سوهاج، وبورسعيد، وأسوان، وكفر الشيخ، وقنا، والشرقية، والإسكندرية.



المعاهد الفنية التجارية في شبرا، والمطرية، والإسكندرية، وطنطا، وبنها، والمنصورة، والزقازيق، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والمحلة الكبرى، والعريش، ودمياط، وبورسعيد.



معاهد الإعلام، والاقتصاد، والإدارة، واللغات، وتكنولوجيا النقل، والتكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المعاهد المتخصصة في نظم المعلومات والتجارة الإلكترونية.

تنسيق 2026



من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق الثانوية العامة 2026 عقب انتهاء المرحلة الأولى وإعلان شرائح القبول لكل شعبة.

تنسيق الكليات 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق الجامعات 2026 عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان تفاصيل المرحلة الأولى، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للتسجيل وفقًا لأعداد الطلاب ونسب النجاح والمجاميع النهائية.

ويتم التنسيق إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، مع تقسيم الطلاب إلى مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى للحاصلين على أعلى المجاميع، ثم المرحلة الثانية والثالثة وفق الأماكن المتاحة بالكليات.

توقعات بتراجع الحد الأدنى للكليات 2026

وأكد رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن طلاب الثانوية العامة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق بشأن التنسيق، مشددًا على أن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات سيتراجع مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الانخفاض سيكون متقاربًا مع نسبة تراجع المجاميع هذا العام، وقد تصل نسبة التراجع في التنسيق 2%.

وأضاف فياض، أن انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة سيؤدي إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مؤكدًا أن التنسيق سيتحرك إلى أسفل مقارنة بالعام الماضي.

