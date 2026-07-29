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التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقارب نسب نجاح في نتيجة الثانوية العامة 2026 لعدد من طلاب مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، والتي شهدت تصدر الطالب عبد الله محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم)، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها، إلى جانب مراجعة النتائج الدراسية للطلاب خلال السنوات السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد أسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، حيث حققوا نتائج متميزة في مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

لا يوجد غش 

كما قامت الوزارة بمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

التعليم : لن نتهاون مع أي محاولات للتشكيك

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في هذا الإطار، أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع، وأنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من قام بنشر أو ترويج معلومات غير صحيحة بشأن نتائج الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026  بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد  883690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825867 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 620314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 543120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507415 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 382720 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 75.4%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 145459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139302 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 113651 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 81.6%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 195111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179150 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 123943 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 69.2%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم   3620 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 2610 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.1%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 2506 طالبة وطالبة، وحضر منهم 2118 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1578 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74.5%

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 513 طالب وطالبة، حضر منهم 427 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 307 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71.9%.

أما بالنسبة الشعبة الادبية، فبلغ عدد المتقدمين 1153 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 1075 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 725 طالب وطالبة بنسبة نجاح 67.4%.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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