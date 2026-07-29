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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا

ترامب
ترامب
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درساً قاسياً بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وقال ترامب في تصريحات له: هجوم إيران البارحة كان مفاجئاً.. وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية.

وأضاف:  الهجوم على المليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية.

وختم ترامب قائلا : المليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم.

واستؤنفت الضربات العسكرية في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، مع إعلان الولايات المتحدة اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم، بالتنسيق مع السعودية، استهدف ما وصفته بـ"ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، في تطور أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن المملكة شاركت بالتنسيق مع الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات استهدفت "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.

ترامب القوات الأمريكية في الأردن إيران وزارة الدفاع السعودية

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