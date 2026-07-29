بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درساً قاسياً بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وقال ترامب في تصريحات له: هجوم إيران البارحة كان مفاجئاً.. وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية.

وأضاف: الهجوم على المليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية.

وختم ترامب قائلا : المليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم.

واستؤنفت الضربات العسكرية في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، مع إعلان الولايات المتحدة اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم، بالتنسيق مع السعودية، استهدف ما وصفته بـ"ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، في تطور أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن المملكة شاركت بالتنسيق مع الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات استهدفت "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق، متهمة تلك الجماعات بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.