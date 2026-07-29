إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية

أفاد المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، بأن صاروخًا "معاديًا" أصاب هدفاً داخل المحافظة.

ونقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري عن المسؤول ذاته إن الصاروخ سقط في منطقة “خالية من المباني والسكان”.

وأكد المسؤول الإيراني أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجار في المناطق الحدودية بمدينة بيرانشهر.

ولم يقدم المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان أي تفاصيل إضافية بشأن الموقع الدقيق لسقوط الصاروخ أو الهدف الذي أصابه.

