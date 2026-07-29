وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف" اجتماعا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" بحضور المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للمعارض والمؤتمرات، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

تناول الاجتماع مناقشة التقرير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز ما تحقق خلال العام، فضلا عن مناقشة محاور استراتيجية وخطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة كيان وطني يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم شريكا أساسيا في الوطن، كما أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الصندوق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية اﻻجتماعية للأشخاص ذوي اﻹعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات ، وذلك وفقا لنص المادة 11 من قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، حيث تنص على : "يتولي الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي اﻹعاقة، وعلى اﻷخص "العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل".

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة جهود الصندوق،حيث تم عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات كمركز دعم واتخاذ القرار، والنيابة العامة، ووزارات التضامن الاجتماعي، والعمل والتعليم العالي، ومؤسسة وشركة حلم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية.

وأوضحت توكل أن محاور عمل استراتيجية الصندوق خلال الفترة المقبلة ستركز على التمكين الاقتصادي، والتعليم وتنمية المواهب، الرعاية الصحية والتأهيل، الإتاحة، وتقوية المنظومة البيئية والشراكات، والبحث العلمي والأنشطة التوعوية والبحث العلمي، والدمج المجتمعي، بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.