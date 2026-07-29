تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله

كشف تقرير تليفزيوني، عن مفاجأة بشأن شعور التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحالة نفسية سيئة بسبب حصوله على دقائق قليلة الموسم المنصرم.

وأفاد التقرير التليفزيوني ببرنامج من القاهرة المذاع على شاشة أون سبورت: «مصدر مقرب من محمد علي بن رمضان، تواصلنا معه وأخبرنا أن اللاعب يشعر بحالة نفسية سيئة بسبب ما حدث معه الموسم الماضي، وكان يعتقد أنه سيكون له دور أكبر مع الفريق».

وأضاف: «بن رمضان يشعر أنه ليس لديه دور بارز مع الأهلي، والوضع الحالي بيقول إن اللاعب لديه عرضين من ناديي قطر والشمال».

وتابع: «الأهلي رفض فكرة إعارته، ولكن في حال وصول عرض بيع نهائي بمقابل 2 مليون ونصف دولار سيوافق الأحمر على رحيله».

وأكمل: «الأهلي بدأ في تجهيز بعض السير الذاتية للاعبي وسط الملعب، بحيث رحل بن رمضان أو إمام يكون البديل متوفر متاح على الفور».