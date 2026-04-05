الأهلي يحسم الجدل حول رحيل محمد بن رمضان.. ما هو القرار؟

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي من مستقبل لاعبه محمد علي بن رمضان، في ظل الأنباء المتداولة بشأن رحيله

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك نقلًا عن مصدر داخل النادي: “لا نفكر في التفريط في خدمات محمد علي بن رمضان واللاعب مستمر في الموسم المقبل”.

من ناحية أخرى نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة ما تردد مؤخرًا حول تقديم اللاعب محمد علي بن رمضان شكوى ضد مدرب الأهلي ييس توروب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى رسمية، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا السياق مجرد شائعات انتشرت دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وأضاف أن بن رمضان يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويُعرف بالتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل الوسط الرياضي.