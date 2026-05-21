دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على Instagram، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد

وظهرت دينا فؤاد في صورة “سيلفي”، مرتدية فستانًا بني مجسمًا بدون أكمام، تميز بتصميم أنيق أبرز رشاقتها، بينما جاء الجزء السفلي مزينًا بتفاصيل الـ”فرينجات” الطويلة التي أضفت لمسة عصرية وجريئة على الإطلالة.



واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر منسدل باللون الأسود، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية، ما منحها مظهرًا ناعمًا ومتناسقًا مع الفستان الأسود.

كما نسقت دينا فؤاد إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض، وحذاء بكعب عالٍ باللون نفسه، لتضيف لمسة من الأناقة والرقي، إلى جانب بعض الإكسسوارات البسيطة التي أكملت اللوك بشكل جذاب.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لدينا فؤاد

وحصدت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي الفنانة عبر إنستجرام، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأناقتها ورشاقتها، مؤكدين أن إطلالتها جاءت مزيجًا بين البساطة والجاذبية.

وتحرص دينا فؤاد دائمًا على مشاركة جمهورها أحدث جلسات التصوير والإطلالات العصرية التي تنال اهتمام محبي الموضة والأزياء عبر السوشيال ميديا.