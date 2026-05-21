تُعد وصفة الشيش طاووق من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثيرون، خاصة عند تحضيرها بتتبيلة غنية تمنح الدجاج طعمًا مميزًا وقوامًا طريًا.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير بتتبيلة البصل والطماطم، للحصول على مذاق يشبه المطاعم بطريقة سهلة وصحية داخل المنزل.

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

مكونات شيش طاووق الإير فراير:

كيلو أوراك دجاج مخلية ومقطعة مكعبات

نصف كوب عصير طماطم

نصف كوب ماء بصل

علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة كاتشب

التوابل:

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للخضار:

مكعبات بصل

مكعبات طماطم

فلفل ألوان

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

طريقة عمل شيش طاووق في القلاية الهوائية:

ـ لتحضير التتبيلة: في بولة عميقة، يُخلط ماء البصل مع عصير الطماطم والزبادي والزيت والخل والكاتشب، ثم تُضاف جميع التوابل وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ لتتبيل الدجاج: تُضاف مكعبات الدجاج إلى التتبيلة مع التقليب جيدًا حتى تتشرب النكهات، ثم تُغطى وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل ليلة كاملة للحصول على أفضل نتيجة.

ـ لتجهيز الأسياخ: تُرص قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية بالتبادل مع البصل والطماطم والفلفل الألوان.

ـ التسوية في الإير فراير: تُرص الأسياخ داخل القلاية الهوائية بعد دهنها بقليل من الزيت أو استخدام ورق زبدة مناسب.

ـ ثم تُطهى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة، مع تقليب الأسياخ في منتصف الوقت حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

سر نجاح شيش طاووق فاطمة أبو حاتي

ينصح باستخدام أوراك الدجاج بدلًا من الصدور للحصول على شيش طاووق طري وعصاري، كما أن إضافة الزبادي وماء البصل يساعدان في منح الدجاج نكهة قوية وقوامًا طريًا يشبه المطاعم.