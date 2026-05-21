خلال 4أشهر..اعتماد 708مليون جنيه لتمويل 870مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، تم تمويل 870 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 708 ملايين و252 ألفًا و43 جنيهًا، وذلك من خلال الجهاز.

وأكد العمارى، أن المشروعات الممولة شملت 10 مشروعات صغيرة بإجمالي تمويل قدره 43 مليونًا و941 ألفًا و243 جنيهًا، ساهمت في توفير 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، فيما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 860 مشروعًا بإجمالي تمويل 26 مليونًا و884 ألف جنيه، وفرت 1422 فرصة عمل.

وأشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما تمثله من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج، فضلًا عن دورها في الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



من جانبه ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدور الرائد والحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، في دعم عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشاد محافظ قنا، بالجهود الدؤوبة والتي أسهمت بشكل فعال في تمكين الخريجين، ودعم الأسر المنتجة، وتحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تنعش السوق المحلي وتوفر حياة كريمة لأبناء قنا.

