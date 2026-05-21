قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور مثير بشأن النشاط البركاني في شبه الجزيرة العربية.. ماذا يحدث؟
ننشر أسماء مصابي حادث اصطدام ملاكي بسور على طريق جمصة
إخلاء سبيل مشجعين في أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بكفالة مالية
الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%

جلسة “تسريع خفض وفيات الأمهات
جلسة “تسريع خفض وفيات الأمهات
عبدالصمد ماهر

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في عدد من الجلسات والمائدات المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بجنيف، حيث استعرضت التجربة المصرية المتقدمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز صحة الأسرة، وتحقيق الرعاية المستدامة.

وخلال جلسة “تسريع خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال”، أكدت نائب الوزير أن الرؤية المصرية ترتكز على مفهوم “الألف يوم الذهبية” كمرحلة حاسمة لبناء صحة الإنسان، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية الأولى” عام 2023 لتحسين صحة الأم والطفل من خلال تعزيز التغذية السليمة، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في التطعيمات، وتشجيع الولادة الطبيعية، ودعم الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت أن مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79% بين عامي 2000 و2020، لتكون من بين أفضل عشر دول عالمياً في هذا المجال.
كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، في المائدة المستديرة حول “الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة وتمويل التنمية”، النهج المصري في دمج الرعاية الذاتية ضمن منظومة الصحة العامة، مؤكدة ترابطها مع التغطية الصحية الشاملة. وأشارت إلى دور قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 في إعادة تصميم وحدات الرعاية الصحية الأولية لتكون بوابة الاتصال الأولى للمواطنين، مع دمج مبادرة “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة.

تعزيز التشخيص المبكر والرعاية المستدامة للخرف

وفي جلسة “تعزيز التشخيص المبكر والرعاية المستدامة للخرف”، قدمت نائب الوزير رؤية مصر في مواجهة الخرف، مشيرة إلى نجاح الدولة في دمج خدمات الكشف المبكر داخل 111 مركز رعاية صحية أولية في 17 محافظة، بعد تدريب أكثر من 760 من مقدمي الرعاية. وأكدت أن الدولة تتبنى نهجاً قائماً على دورة الحياة لصحة الدماغ، يمتد من الطفولة المبكرة حتى خدمات الرعاية طويلة الأمد لكبار السن، بهدف تقليل الوصمة المجتمعية وتحسين جودة الحياة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتسليط الضوء على الإنجازات المصرية في مجال الصحة العامة وتبادل الخبرات الدولية.

وزير الصحة والسكان الصحة العالمية جنيف خدمات الرعاية الصحية صحة الأسرة الرعاية المستدامة الرضاعة الطبيعية الولادة الطبيعية صحة الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

ترشيحاتنا

الحمام المغربي

الحمام المغربي في المنزل.. خطوات بسيطة لبشرة مشرقة قبل العيد

البقوليات

البقول كلها فيتامينات.. القومي للتغذية يكشف مصادر البروتين المهمة

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

بالصور

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لذور الشيا؟.... بخلاف خسارة الوزن

فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة
فوائد بذور الشيا للصحة

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد