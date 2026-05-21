الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في عدد من الجلسات والمائدات المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بجنيف، حيث استعرضت التجربة المصرية المتقدمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز صحة الأسرة، وتحقيق الرعاية المستدامة.

وخلال جلسة “تسريع خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال”، أكدت نائب الوزير أن الرؤية المصرية ترتكز على مفهوم “الألف يوم الذهبية” كمرحلة حاسمة لبناء صحة الإنسان، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية الأولى” عام 2023 لتحسين صحة الأم والطفل من خلال تعزيز التغذية السليمة، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في التطعيمات، وتشجيع الولادة الطبيعية، ودعم الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت أن مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79% بين عامي 2000 و2020، لتكون من بين أفضل عشر دول عالمياً في هذا المجال.

كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، في المائدة المستديرة حول “الرعاية الذاتية والتغطية الصحية الشاملة وتمويل التنمية”، النهج المصري في دمج الرعاية الذاتية ضمن منظومة الصحة العامة، مؤكدة ترابطها مع التغطية الصحية الشاملة. وأشارت إلى دور قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 في إعادة تصميم وحدات الرعاية الصحية الأولية لتكون بوابة الاتصال الأولى للمواطنين، مع دمج مبادرة “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة.

تعزيز التشخيص المبكر والرعاية المستدامة للخرف

وفي جلسة “تعزيز التشخيص المبكر والرعاية المستدامة للخرف”، قدمت نائب الوزير رؤية مصر في مواجهة الخرف، مشيرة إلى نجاح الدولة في دمج خدمات الكشف المبكر داخل 111 مركز رعاية صحية أولية في 17 محافظة، بعد تدريب أكثر من 760 من مقدمي الرعاية. وأكدت أن الدولة تتبنى نهجاً قائماً على دورة الحياة لصحة الدماغ، يمتد من الطفولة المبكرة حتى خدمات الرعاية طويلة الأمد لكبار السن، بهدف تقليل الوصمة المجتمعية وتحسين جودة الحياة.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتسليط الضوء على الإنجازات المصرية في مجال الصحة العامة وتبادل الخبرات الدولية.