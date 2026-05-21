تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

كشفت تقارير طبية حديثة أن العديد من النساء اللاتي يعانين من أعراض ضبابية الدماغ خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو سن اليأس، قد يكنّ مصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD دون تشخيص سابق، وهو ما يفسر تزايد اكتشاف الحالة لدى النساء في الأربعينيات من العمر.

أعراض سن اليأس تخفي اضطراب ADHD

وبحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، أوضح أطباء متخصصون أن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء.

وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من النساء اعتدن اعتبار أعراض مثل:

ضبابية الدماغ

ضعف التركيز

التوتر والقلق

تقلبات المزاج

الإرهاق الذهني

اضطرابات النوم

جزءًا طبيعيًا من التغيرات الهرمونية المرتبطة بسن اليأس، إلا أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة فعليًا باضطراب ADHD غير المشخص.

وأكدت الدكتورة هيلين وول، المتخصصة في طب النساء وسن اليأس، أن انخفاض هرمون الإستروجين يؤثر على مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهما من أهم المواد الكيميائية المرتبطة بالتركيز والانتباه وتنظيم المشاعر.

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

وأوضح الخبراء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء غالبًا ما يمر دون تشخيص لسنوات، لأن أعراضه تختلف عن الرجال، حيث تميل النساء إلى:

الإفراط في التفكير

القلق الداخلي

محاولة إخفاء الأعراض

الاعتماد على التنظيم المبالغ فيه للتكيف

لكن مع التغيرات الهرمونية في منتصف العمر، تبدأ آليات التكيف في الضعف، فتظهر الأعراض بشكل أوضح.

كما أشار التقرير إلى أن النساء المصابات بـ ADHD قد يعانين خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث من:

ـ صعوبة أكبر في التركيز

ـ ضعف الذاكرة قصيرة المدى

ـ الإرهاق النفسي

ـ الانهيار العاطفي

ـ انخفاض القدرة على تحمل الضغوط

متى يجب استشارة الطبيب؟

ونصح الأطباء النساء بعدم تجاهل الأعراض النفسية أو الذهنية المصاحبة لسن اليأس، خاصة إذا أثرت على الحياة اليومية والعمل والعلاقات الاجتماعية، مؤكدين أهمية التقييم الطبي للحصول على تشخيص دقيق.

كما شددوا على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يظهر فجأة بسبب انقطاع الطمث، لكن التغيرات الهرمونية قد تكشف الأعراض الكامنة التي لم يتم تشخيصها سابقًا.