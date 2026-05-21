قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
آية التيجي

كشفت تقارير طبية حديثة أن العديد من النساء اللاتي يعانين من أعراض ضبابية الدماغ خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو سن اليأس، قد يكنّ مصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD دون تشخيص سابق، وهو ما يفسر تزايد اكتشاف الحالة لدى النساء في الأربعينيات من العمر.

أعراض سن اليأس تخفي اضطراب ADHD

وبحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، أوضح أطباء متخصصون أن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء.

وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من النساء اعتدن اعتبار أعراض مثل:
ضبابية الدماغ
ضعف التركيز
التوتر والقلق
تقلبات المزاج
الإرهاق الذهني
اضطرابات النوم
جزءًا طبيعيًا من التغيرات الهرمونية المرتبطة بسن اليأس، إلا أن بعض الحالات قد تكون مرتبطة فعليًا باضطراب ADHD غير المشخص.

وأكدت الدكتورة هيلين وول، المتخصصة في طب النساء وسن اليأس، أن انخفاض هرمون الإستروجين يؤثر على مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهما من أهم المواد الكيميائية المرتبطة بالتركيز والانتباه وتنظيم المشاعر.

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

وأوضح الخبراء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء غالبًا ما يمر دون تشخيص لسنوات، لأن أعراضه تختلف عن الرجال، حيث تميل النساء إلى:
الإفراط في التفكير
القلق الداخلي
محاولة إخفاء الأعراض
الاعتماد على التنظيم المبالغ فيه للتكيف
لكن مع التغيرات الهرمونية في منتصف العمر، تبدأ آليات التكيف في الضعف، فتظهر الأعراض بشكل أوضح.

كما أشار التقرير إلى أن النساء المصابات بـ ADHD قد يعانين خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث من:
ـ صعوبة أكبر في التركيز
ـ ضعف الذاكرة قصيرة المدى
ـ الإرهاق النفسي
ـ الانهيار العاطفي
ـ انخفاض القدرة على تحمل الضغوط

 

متى يجب استشارة الطبيب؟

ونصح الأطباء النساء بعدم تجاهل الأعراض النفسية أو الذهنية المصاحبة لسن اليأس، خاصة إذا أثرت على الحياة اليومية والعمل والعلاقات الاجتماعية، مؤكدين أهمية التقييم الطبي للحصول على تشخيص دقيق.

كما شددوا على أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يظهر فجأة بسبب انقطاع الطمث، لكن التغيرات الهرمونية قد تكشف الأعراض الكامنة التي لم يتم تشخيصها سابقًا.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD عند النساء سن اليأس أعراض سن اليأس ضبابية الدماغ ما قبل انقطاع الطمث أعراض ADHD عند النساء التركيز أثناء سن اليأس التغيرات الهرمونية الصحة النفسية للمرأة هرمون الإستروجين ضعف التركيز عند النساء اضطرابات المزاج اكتشاف ADHD الصحة العقلية للنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

النصر السعودي

رونالد وماني وفيليكس يقودون النصر أمام ضمك في مباراة حسم لقب الدوري السعودي

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعتمد لائحة القيد الجديدة للموسم المقبل.. 5 أجانب وحد أقصى للإعارات وإلزام بتوثيق عقود المدربين

عمرو الجنايني

القصة الكاملة لأزمة تصريحات عمرو الجنايني بعد تتويج الزمالك بالدوري

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد