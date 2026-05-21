ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3089 شهيدًا و9397 جريحًا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الحادي والعشرين من مايو الجاري، ارتفعت إلى 3089 شهيدًا و9397 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس - أن فرق الإسعاف والطوارئ والمستشفيات تواصل متابعة تداعيات الاعتداءات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وسط ضغوط متزايدة على القطاع الصحي نتيجة استمرار الغارات والاستهدافات في عدد من المناطق اللبنانية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة تتابع بشكل يومي أوضاع الجرحى والمرافق الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية، في ظل الحاجة المستمرة إلى الدعم الطبي والإنساني لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المستمر.