الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

منار عبد العظيم

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 تراجعًا جديدًا داخل الأسواق المحلية ومحال الصاغة، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 360 جنيهًا دفعة واحدة، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا مقارنة بمستويات الأيام الماضية وفقًا لما رصدة صباح البلد.

ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الترقب في سوق الذهب المصري، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، في الوقت الذي يواصل فيه المعدن الأصفر عالميًا تسجيل تحركات متباينة نتيجة تغيرات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، وذلك وفقًا لأسعار التداول الرسمية بدون إضافة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل لآخر ومن محافظة لأخرى.

وسجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا واضحًا في مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 7771 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة النقاء، حيث يحتوي على نسبة ذهب خالص تصل إلى 99.9%.

ويستخدم عيار 24 بشكل أكبر في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية والاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 6800 جنيه للجرام، بعد تراجع قدره 45 جنيهًا، ويعتبر العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق المصرية، خاصة في محافظات القاهرة والدلتا والصعيد.

ويحظى عيار 21 بإقبال واسع من المواطنين سواء بغرض الزينة أو الادخار، نظرًا لتوازنه بين الجودة والسعر مقارنة بباقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 عند مستوى 5828 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الحديثة، خاصة بين الشباب، بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24.

كما يزداد الطلب على عيار 18 في بعض المدن الساحلية والمناطق السياحية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 54400 جنيه، متراجعًا بنحو 360 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويعتبر من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في الذهب داخل مصر.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4527 دولارًا للأوقية، وسط تراجع نسبي في الأسواق العالمية نتيجة تحسن أداء الدولار وترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع الانخفاض الحالي في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها:

تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية.

تحسن أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.

انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر مؤقتًا.

حالة الترقب داخل الأسواق قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

كما تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة سعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى عدد من خبراء سوق الذهب أن التراجعات الحالية قد تمثل فرصة جيدة للراغبين في الشراء، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار، خاصة مع استمرار التوقعات بعودة الذهب للارتفاع على المدى المتوسط والطويل.

في المقابل، ينصح الخبراء المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، بسبب التغيرات السريعة التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026

عيار 24: 7771 جنيهًا

عيار 21: 6800 جنيه

عيار 18: 5828 جنيهًا

الجنيه الذهب: 54400 جنيه

أوقية الذهب عالميًا: 4527 دولارًا

توقعات سوق الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع مراقبون أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

كما يظل الذهب واحدًا من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

