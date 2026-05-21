الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

كريم عاطف

تواصل شاومي تسريع توسعها في قطاع السيارات الكهربائية بوتيرة لافتة، بعدما نجحت في تحويل مصنعها الذكي في بكين إلى واحد من أسرع خطوط إنتاج السيارات عالميا، حيث تخرج سيارة جديدة من خطوط التجميع كل 76 ثانية تقريبا، بالاعتماد على أكثر من 700 روبوت ونسب أتمام تتجاوز 90%.

وتراهن الشركة الصينية على هذه القدرات الصناعية الضخمة لدعم خطتها الطموحة لدخول السوق الأوروبية بداية من عام 2027، في خطوة تستهدف منافسة الشركات التقليدية داخل واحدة من أهم أسواق السيارات الكهربائية في العالم.

وفي إطار استعداداتها للتوسع الخارجي، افتتحت شاومي خلال عام 2025 مركز متخصص للأبحاث والتطوير وتصميم السيارات الكهربائية في مدينة ميونيخ الألمانية، بقيادة رودولف ديتريش، المسؤول التنفيذي السابق في BMW، والذي أكد أن الشركة تعتمد على تحليل البيانات ودراسة احتياجات العملاء الأوروبيين لتطوير سيارات تتناسب مع معايير القيادة والبنية التحتية داخل القارة الأوروبية.

وعلى مستوى السوق المحلية، تواصل شاومي تحقيق أرقام قوية داخل الصين، بعدما حصد طراز YU7 أكثر من 200 ألف طلب حجز خلال دقائق قليلة من فتح باب الطلبات المسبقة، بينما جذب جناح الشركة في معرض Auto China 2026 أعداد ضخمة من الزوار، خاصة مع ظهور مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي Lei Jun للكشف عن النموذج الاختباري الجديد Vision Gran Turismo.

          

وتعتمد شاومي على الأداء الرياضي كجزء رئيسي من هويتها الجديدة في عالم السيارات، إذ تستطيع نسخة SU7 Ultra التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س، ما يضعها في منافسة مباشرة مع السيارات الكهربائية فائقة الأداء.

وتستهدف الشركة رفع إنتاجها إلى نحو 550 ألف سيارة كهربائية خلال العام الجاري، بعد تجاوز إنتاجها السابق حاجز 400 ألف سيارة، فيما أصبحت سلسلة SU7 من بين أكثر سيارات السيدان الكهربائية مبيعا ضمن الفئات السعرية المتوسطة والعليا، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية من نحو 27 ألف يورو.

ولا تقتصر استراتيجية شاومي على السيارات فقط، بل تسعى لدمج مركباتها ضمن منظومتها التقنية الأوسع عبر نظام HyperOS، الذي يربط السيارة بالأجهزة الذكية والمنازل المتصلة ضمن رؤية الشركة المعروفة باسم Human x Car x Home.

ويرى خبراء في قطاع السيارات أن شاومي تقدم نموذج جديد يعتمد على تحويل السيارة إلى امتداد للحياة الرقمية اليومية، بحيث تصبح مرتبطة بالمنزل والعمل والترفيه في منظومة تقنية واحدة.

ورغم هذا التوسع السريع، تواجه الشركة تحديات قوية مع تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية عالميا، إضافة إلى المنافسة الشرسة داخل أوروبا، خاصة بعد اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على بعض السيارات الصينية عقب التحقيقات المتعلقة بالدعم الحكومي.

وبحسب بيانات European Automobile Manufacturers' Association، شكلت السيارات الكهربائية بالكامل نحو 17.4% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا خلال 2025، وهو ما يعكس استمرار المنافسة القوية والتحديات التي تواجه الشركات الجديدة داخل السوق الأوروبي.

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
