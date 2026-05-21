الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

خسر النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي الزمالك، الذي تُوج بالبطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد موسم شهد منافسة قوية حتى الجولات الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي تستعد لتطبيق عقوبات مالية جديدة على لاعبي الفريق، بعد خسارة لقب الدوري هذا الموسم.

وأشارت المصادر إلى أن الخصم سيصل إلى 15% من عقود اللاعبين، ليصبح إجمالي الخصومات 25% خلال الموسم، بعد خصم 10% سابقًا عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني، وهو ما أدى إلى غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم مبارياته في المسابقة بالفوز على المصري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري.