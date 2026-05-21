موهبة واعدة.. أحمد موسى يشيد بقرار حسام حسن بضم حمزة عبد الكريم لمنتخب مصر

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد موسى على انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، موجهاً الشكر للكابتن حسام حسن على قراره بضم اللاعب الواعد.

إنضمام حمزة عبد الكريم ل منتخب مصر 

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة X :أنه كان من أوائل المطالبين بضم حمزة عبد الكريم منذ نحو ثلاثة أسابيع، عقب تألقه اللافت مع برشلونة وتسجيله “هاتريك”، قبل أن يواصل تألقه بالتسجيل مجددًا خلال مباراة الأسبوع الماضي، وسط إشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية بموهبته.

وأكد موسى أهمية منح الفرصة للعناصر الشابة المتألقة، مشيراً إلى أن حمزة عبد الكريم سيكون إضافة قوية لمنتخب مصر في كأس العالم، إلى جانب نجوم المنتخب وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش وباقي لاعبي المنتخب.

وفي إطار أخر ، أثار الإعلامي محمد فارس الجدل بشأن إمكانية انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن الأمر لا يجب اعتباره مفاجأة في ظل أزمة المهاجمين التي تعاني منها الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وكتب محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:"مش مستوعب فكرة إن ضم حمزة عبد الكريم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم هتبقى مفاجأة!.. هو إحنا عندنا أصلاً مهاجمين في مصر؟.. هو مين المهاجم اللي قدر يقنع حسام حسن ويشارك؟.. وإيه ناقص حمزة عبد الكريم عشان يكون في رهان عليه في وقت أصلاً عندك نقص في المركز ده".

وأضاف أن حسام حسن يُعد من أكثر المدربين القادرين على منح الفرصة للاعبين الشباب، مستشهدًا بتجربته الشخصية كلاعب حين شارك مع الفريق الأول في سن مبكرة للغاية.

وأوضح فارس:"كابتن حسام حسن أكتر مدرب ممكن تراهن إنه يعمل ده، لأنه لعب فريق أول وكان موجود في ماتش تاريخي زي الأهلي والزمالك في كأس مصر 1985 بعد إيقاف 16 لاعب وهو عنده 19 سنة، ولعب دولي وهو 19 سنة، وكان مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 1986 وهو 20 سنة".

واختتم قائلا: أن حسام حسن يمتلك القناعة والشجاعة الكافية للدفع باللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن منح الفرصة لـ حمزة عبد الكريم في هذا العمر سيكون أمرًا طبيعيًا إذا رأى الجهاز الفني أنه قادر على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

