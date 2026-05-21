الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

روح نادي لا يموت.. شبانة يعلق على تتويج الزمالك بالدوري الممتاز

باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك حقق لقب الدوري بعد موسم استثنائي مليء بالضغوط والمعاناة، مشيدًا بروح الفريق وجماهيره.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يُذاع على قناة CBC: “حلقة بيضاء يعيشها الزمالك، وألف مبروك لجمهور الزمالك ولمجلس إدارة النادي، وخصوصًا ممدوح عباس. هذا دوري جاء من رحم المعاناة، وعاد الزمالك من جديد ليقول كلمة الانتصار بعد السقوط في الكونفدرالية”.

وأضاف: “ناس كثيرة اعتقدت أن الزمالك سقط ولن يعود، لكنه خسر في أفريقيا منذ 4 أيام، ثم جاء له درع الدوري بطائرة هليكوبتر في مشهد مهيب”.

وتابع: “هذه بطولة بروح نادٍ لا يموت، وبجمهور عريق لم يترك فريقه أبدًا، الليلة نتحدث عن دوري استثنائي، فمن يصدق أن الزمالك، رغم كل المعاناة والضغوط، ينجح في حصد لقب الدوري؟”.

وواصل: “السيناريو الأسود كاد أن يحدث اليوم أمام الزمالك، لكن محمد عواد أنقذ الفريق من ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجريات المباراة”.

وأشار شبانة إلى أن التتويج لم يكن بفضل لاعب واحد، قائلًا: “لم يكن عبد الله السعيد وحده، ولا محمد شحاتة، ولا حتى عواد، بل كل لاعبي الزمالك كانوا على قدر المسؤولية”.

وأكمل: “يستحق لاعبو الزمالك التهنئة، بعدما تفوقوا على الأهلي بكل نجومه، وعلى بيراميدز بكل إمكانياته المالية”.

واستطرد: “لا يوجد مدرب مصري نجح في التتويج بالدوري مع الزمالك سوى مدرب يعتمد على شخصية البطل، والزمالك استحق الفوز بالبطولة عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف: “لم أشعر أبدًا أن محمد السيد خارج أجواء الزمالك، والفريق أثبت أنه الأحق بالتتويج بالدوري”.

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: “الزمالك فاز وسيطر عن جدارة، وقال للجميع إنه قادر على الانتصار رغم كل الانكسارات والضغوط.

والزمالك يستحق المشاركة في كأس العالم للأندية، بينما غاب الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا، وهذه فرصة كبيرة أمام الزمالك لحصد البطولة القارية”.

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار
يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

