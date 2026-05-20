الجندي: مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" يعكس حجم التغيير الحقيقي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم وعدد من الوزراء، بعث برسائل مهمة تعكس حجم التغيير الحقيقي الذي تشهده منظومة التعليم المصرية، مؤكدًا أن الدولة تخوض معركة تنموية شاملة عنوانها الأساسي بناء الإنسان المصري وتأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد بوضوح أن القيادة السياسية تعتبر التعليم مشروعًا وطنيًا يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية والاستقرار، مشيدًا بتأكيده على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العنصر الأهم في صناعة الوعي وتطوير الشخصية المصرية.

الجمهورية الجديدة تراهن على وعي وقدرات الشباب

ولفت أن ما طرحه رئيس الوزراء بشأن التوسع في إنشاء المدارس وتقليل كثافات الفصول وتحسين مؤشرات القراءة والكتابة يعكس وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات داخل قطاع التعليم يعكس قناعة راسخة بأن بناء العقول لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كشفت عن رؤية متطورة تستهدف نقل التعليم من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة التفكير وبناء المهارات، خاصة مع الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة، وهي أدوات أصبحت ضرورة حتمية لإعداد شباب قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأكد المهندس حازم الحندي، أن الإشادات الدولية التي شهدها المؤتمر، وفي مقدمتها إشادة منظمة اليونيسف، تمثل اعترافًا دوليًا بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة تعليمية حديثة وعادلة، لافتًا إلى أن نجاح أي دولة في المستقبل يرتبط بقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة علميًا وفكريًا، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف بناء جيل يمتلك العلم والوعي والانتماء الوطني.