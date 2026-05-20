أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

يعد الممبار من أشهر الأكلات التي تقدم على مائدة عيد الأضحى لذا ترغب الناس في تعلم طريقة تحضيره بشكل احترافي.

نعرض لكم طريقة عمل الممبار من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

ممبار منظف

أرز أبيض

طماطم مبشورة

كزبرة

بقدونس

شبت

بصل أبيض مبشور

صلصة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

طريقة عمل الممبار

شوحي البصل مع الطماطم ورشيه بالملح والفلفل الأسود.

ضعي صلصة الطماطم واتركي الخليط ليتسبك ثم اضيفي الأرز مع الخضرة والصلصة.

احشى الممبار بالخليط ويسلق في الماء ثم اقليه في زيت غزير وقدميه ساخنا