مصطفى محمد: الزمالك استحق الفوز بلقب الدوري.. ورسالة غير متوقعة للجماهير

أبدى مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي الحالي ونجم الزمالك السابق، سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وتوج الزمالك رسميًا ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الختامية من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة وينفرد بصدارة الترتيب، محققًا اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وقال مصطفى محمد في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن لاعبي الزمالك قدموا موسمًا قويًا وواجهوا العديد من الصعوبات، لكنهم كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في حسم اللقب عن جدارة.

وأضاف أن جماهير الزمالك هي الأفضل بالنسبة له دائمًا، مؤكدًا أنها تستحق رؤية فريقها في منصات التتويج باستمرار.

وعن شعوره أثناء الاحتفال وارتداء علم الزمالك، اكتفى مصطفى محمد برسالة قصيرة قائلاً: "مبسوط جدًا"، في إشارة لافتة تفاعل معها جمهور القلعة البيضاء، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودته مستقبلاً.