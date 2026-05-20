5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

مع حرارة الصيف، لا يوجد أجمل من مشروب بارد يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية في نفس الوقت، من السموذي الاستوائي إلى خلطات الفواكه المنعشة، هذه الوصفات مستوحاة من الشيف إيناس ،ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وطازجة .

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية..

1. سموذي الأفوكادو والتوت الأزرق ..

مشروب كريمي غني ومشبع، مثالي للفطور أو بعد التمرين.

المكونات:

1 حبة أفوكادو صغيرة

1 كوب توت أزرق مجمد

1 كوب حليب لوز أو حليب عادي

1 ملعقة عسل

مكعبات ثلج

التحضير:

اخلطي جميع المكونات حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا، ثم قدّميه باردًا.

2. سموذي التوت الاستوائي ..

مزيج منعش بطعم الفواكه الصيفية.

المكونات:

1 موزة مجمدة

1 كوب توت مشكل

نصف كوب زبادي يوناني

نصف كوب عصير برتقال

التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام ثقيل ومنعش.

3. سموذي المانجو بالكريمة الصحية ..

مشروب صيفي بطعم غني ومنعش جدًا.

المكونات:

2 ثمرة مانجو مجمدة

نصف كوب زبادي

نصف كوب حليب

1 ملعقة عسل

ثلج

التحضير:

اخلطي المكونات حتى يصبح السموذي ناعمًا وقدّميه مع قطع مانجو طازجة.

4. عصير الأناناس الاستوائي ..

نكهة منعشة تشبه مشروبات الشاطئ.

المكونات:

2 كوب أناناس

نصف كوب عصير برتقال

عصير نصف ليمونة

ثلج

التحضير:

اخلطي جميع المكونات وقدّمي العصير مع شرائح الأناناس للتزيين.

5. سموذي البطيخ والكيوي ..

مشروب خفيف ومرطب جدًا لأيام الحر.

المكونات:

2 كوب بطيخ مجمد

2 حبة كيوي

نصف كوب زبادي

ملعقة عسل

التحضير:

اخلطي طبقة الكيوي أولًا ثم أضيفي خليط البطيخ للحصول على شكل الطبقات الجميل.