قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول
انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف
من 8 مساء الخميس إلى 2 صباح الجمعة.. غلق كوبري قصر النيل للقادم من ميدان الجيزة
بالجهود الذاتية.. افتتاح مستشفى البر التخصصي بدمياط
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو
بدون تغيير.. استقرار أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم
حكم صيام يوم عرفة وفضله للحاج وغير الحاج
زلاكة يفتتح التهديف لبيراميدز أمام سموحة
ضربة موجعة للاحتلال.. إصابة قائد اللواء 401 الإسرائيلي بمسيرة لحزب الله جنوب لبنان
مرور 30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف عدي الدباغ
العملات الأجنبية تستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار بكام؟
تكريم الزميلة أوركيد سامي الصحفية بـ صدى البلد من المهرجان الكاثوليكي للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تذكار تكريس كنيسة الشهيدة دميانة بالمعصرة يشهد حضورًا كبيرًا وصلوات مميزة

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

ترّأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، صلاة عشية عيد تذكار تكريس كنيسة الشهيدة دميانة.

عشية عيد الشهيدة دميانة

أقيمت الصلوات في كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة، بمشاركة لفيف من آباء مجمع كهنة الإيبارشية وسط حضور لافت من خورس الشمامسة، والخدام، وشعب الكنيسة.

واستهل نيافته العظة بتقديم كلمات المحبة والتقدير للكنيسة، مشيدًا بالجهود الروحية للآباء الكهنة والخدام، ومثنيًا على الحضور المبارك لجميع أفراد الشعب.

ألقى الأنبا ميخائيل كلمة روحية حملت عنوان "المسؤولية.. افتقد سلامة إخوتك"، تناول خلالها المفهوم الروحي والكتابي للمسؤولية، مستندًا إلى شواهد من الكتاب المقدس (خروج ٣٢، رومية ٩، صموئيل الأول ١٩). 

واستعرض نيافته أمثلة عملية ونماذج حية للمسؤولية:
• موسى النبي: الذي تجلت مسؤوليته في وقوفه شفيعًا أمام الله من أجل شعبه رغم أخطائهم.
• داود النبي: الذي واجه "جليات" الفلسطيني بشجاعة وإيمان وثقة كاملة في الله، متحملًا مسؤوليته تجاه شعبه.

وفي إسقاط واقعي على التحديات المعاصرة، أشار نيافته إلى بعض المحاربات الحديثة مثل (إدمان الهواتف المحمولة، التدخين، والإدمانات بمختلف أنواعها، وشهوات النظر)، مؤكدًا أن هذه التحديات لا تعفي الإنسان من مسؤوليته، بل تتطلب منه جهادًا روحيًا مستمرًا.

وأنه علي كل كاهن وكل أب مسئولية أمام الله، وكل إنسان مدعو للوقوف مع نفسه ليتخذ قرارًا حاسمًا بأن يعيش بنقاوة ويكون شخصًا مسؤولًا".

وقدم نيافته تدريبًا روحيًا للحضور ليرددوا دائمًا: "انزع عني هذه الخطية يا رب".

كما وجّه دعوة للأسر والمنازل بأن تمتلئ بالصلاة وقراءة المزامير، لكي يحل الروح القدس في البيوت وتتقدس، ويتعلم الأبناء كيفية العيش في مخافة الله.

واختتم الأنبا ميخائيل عظته بالتأكيد على أن المسؤولية الحقيقية تنبع دائمًا من الداخل، وتنعكس في حياة مقدسة وثابتة مع الله.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان الشهيدة دميانة الشمامسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الإسكان الاجتماعي

بديل الإيجار الجديد وبدون مقدم.. شقق الإسكان كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

مانويل نوير

رغم اعتزاله.. نوير يقترب من العودة للمونديال| تفاصيل

الزمالك

يارب تكمل.. رد فعل طارق السيد على تقدم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ياسين مرعي

طرد ياسين مرعي في مباراة الأهلي والمصري بالدوري

بالصور

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

تمنع تحويل الأورام لسرطان وتقهر أشهر الأمراض.. اكتشف فوائد فاكهة خارقة

السرطان
السرطان
السرطان

موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026
أفلام عيد الأضحى 2026

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد