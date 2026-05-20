لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فتة الكوارع.
طريقة عمل فتة بالكوارع :
المقادير :
- زوج كوارع مقطع
- فلفل
– بهارات
– حبهان
– مستكة
– ورق لورا
– ملح ودقيق لغسل الكوارع .
- حوالي 10 فصوص ثوم كبيرة مهروسة .
- 2 بصلة كبيرة مفرية ناعم .
- عصير طماطم .
- 5 أرغفة تقطع قطع صغيرة (لزوم الفتة )
- 3 أكواب أرز أبيض مسلوق .
- سمن وزيت .
الطريقة لعمل فتة الكوارع :
- نغسل الكوارع بالماء ، ثم نضع عليها بعد مانصفيها من الماء 10 ملاعق كبيرة من الدقيق وكمية من الملح تكفي لدعك الكوارع وتترك جانبا مدة ربع ساعة .
- نجهز حلة كبيرة بها ماء يغلي.
– نشطف الكوارع من الملح والدقيق جيدا للتخلص من الزفارة .
- توضع في الماء المغلي.
– ثم يزال الريم كلما ظهر بملعقة كبيرة .
- نضيف البصل المفري والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا .
- تغطي بإحكام وبعد الغليان نخفض الحرارة مع مراعاة ان نزود الماء كل فترة ونغطيها دائما بالماء حتي يتم النضج .
- من الممكن أن تسلق الكوارع من اليوم السابق نص سوا ثم أكملي التسوية في اليوم التالي ، وستجدي هذه الطريقة توفر الوقت .
- ثم نجهز الفتة :
- الخبز المقطع يحمر في قليل من السمن والزيت و 2فص مستكة في صينية كبيرة .
- يسقي بقليل من شوربة الكوارع . ويترك جانبا .
- لتجهيز الصلصة بالخل والتوم :
- يحمر التوم المهروس في ملعقتين من السمن وقليل من الزيت ، حتي يصبح لونه أصفر ذهبي ، يبعد الإناء عن النار ونضيف الخل ، يعاد الاناء علي النار مرة أخري ثم يضاف عصير الطماطم ويتبل بالملح والفلفل والبهارات وتترك تغلي حتي تتسبك وراعي ألا تصبح غليظة ، من الممكن اضافة ماء أو مقدار من شوربة الكوارع للصلصة لإعطائها قواما متوسطا.
- ينقل الخبز المحمر المسقي بالشوربة لطبق التقديم ، ثم يضاف مقدار نصف كمية الصلصة المتبلة بالخل والتوم والبهارإلي الخبز المحمص لاعطاء الحشوة نكهة مميزة .
- يغطي المقدار بالأرز الأبيض المسلوق .
- يضاف باقي الصلصة علي وجه الأرز المسلوق .
- توضع الكوارع علي الوجه أو تقدم الكوارع مع الشوربة بطبق مستقل , وبالهنا والشفا.