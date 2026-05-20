لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فتة الكوارع.

طريقة عمل فتة بالكوارع :



المقادير :

- زوج كوارع مقطع

- فلفل

– بهارات

– حبهان

– مستكة

– ورق لورا

– ملح ودقيق لغسل الكوارع .

- حوالي 10 فصوص ثوم كبيرة مهروسة .

- 2 بصلة كبيرة مفرية ناعم .

- عصير طماطم .

- 5 أرغفة تقطع قطع صغيرة (لزوم الفتة )

- 3 أكواب أرز أبيض مسلوق .

- سمن وزيت .



الطريقة لعمل فتة الكوارع :



- نغسل الكوارع بالماء ، ثم نضع عليها بعد مانصفيها من الماء 10 ملاعق كبيرة من الدقيق وكمية من الملح تكفي لدعك الكوارع وتترك جانبا مدة ربع ساعة .



- نجهز حلة كبيرة بها ماء يغلي.



– نشطف الكوارع من الملح والدقيق جيدا للتخلص من الزفارة .



- توضع في الماء المغلي.



– ثم يزال الريم كلما ظهر بملعقة كبيرة .



- نضيف البصل المفري والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا .



- تغطي بإحكام وبعد الغليان نخفض الحرارة مع مراعاة ان نزود الماء كل فترة ونغطيها دائما بالماء حتي يتم النضج .



- من الممكن أن تسلق الكوارع من اليوم السابق نص سوا ثم أكملي التسوية في اليوم التالي ، وستجدي هذه الطريقة توفر الوقت .

- ثم نجهز الفتة :

- الخبز المقطع يحمر في قليل من السمن والزيت و 2فص مستكة في صينية كبيرة .

- يسقي بقليل من شوربة الكوارع . ويترك جانبا .

- لتجهيز الصلصة بالخل والتوم :

- يحمر التوم المهروس في ملعقتين من السمن وقليل من الزيت ، حتي يصبح لونه أصفر ذهبي ، يبعد الإناء عن النار ونضيف الخل ، يعاد الاناء علي النار مرة أخري ثم يضاف عصير الطماطم ويتبل بالملح والفلفل والبهارات وتترك تغلي حتي تتسبك وراعي ألا تصبح غليظة ، من الممكن اضافة ماء أو مقدار من شوربة الكوارع للصلصة لإعطائها قواما متوسطا.



- ينقل الخبز المحمر المسقي بالشوربة لطبق التقديم ، ثم يضاف مقدار نصف كمية الصلصة المتبلة بالخل والتوم والبهارإلي الخبز المحمص لاعطاء الحشوة نكهة مميزة .



- يغطي المقدار بالأرز الأبيض المسلوق .



- يضاف باقي الصلصة علي وجه الأرز المسلوق .



- توضع الكوارع علي الوجه أو تقدم الكوارع مع الشوربة بطبق مستقل , وبالهنا والشفا.