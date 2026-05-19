لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات..

طريقة عمل ريش ضانى بالخضار..





المقادير :



2 كيلو جرام ريش ضاني.

3 ثمرة كوسة مقطعة شرائح.

2 جزرة كبيرة شرائح طولية رفيعة.

2 بصلة كبيرة شرائح .

بصلة مفرية .

ملح وفلفل وبهارات للتتبيل.

3 حبات طماطم شرائح.

حفنة بقدونس للتزيين.



طريقة التحضير:



قومي بتتبيل الريش بالملح والفلفل والبهارات مع البصلة المفرية.



سخني الزيت والسمن في وعاء القلي ثم شوحي قطع الريش في الزيت الساخن على الوجهين واتركيها حتى تمام النضج.



الخضار قومي بسلقه في قليل من الماء مدة 8 دقائق فقط ثم يُنشل من ماء السلق.



شوحي الخضار في قليل من السمن في وعاء للقلي مدة دقيقتين.



إنشلي الخضار وضعي البصل الشرائح وقلبي في السمن حتى يذبل البصل. ثم أضيفي شرائح الطماطم وشوحيها مكان البصل.



رصي الريش في طبق التقديم وحولها الخضروات والطماطم، وزيني بالبقدونس المفروم حسب الذوق وبالهنا والشفا.