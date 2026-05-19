موعد وديتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض وديتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026

ويواجه منتخب مصر نظيره روسيا ثم البرازيل

موعد ودية مصر وروسيا



تنطلق مواجهة منتخب مصر وروسيا يوم 28 مايو الجاري بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه المنتخب وديه البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا