فن وثقافة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أحمد إبراهيم

حرص الفنان راغب علامة على وضع حد نهائي للشائعات التي طالت أسرته خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبرك تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، زعم فيه تبرؤه من نجله لؤي بسبب ما قيل عن تحوله جنسيا، وهي الادعاءات التي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجمهور.

راغب علامة يرد بقوة 

وجاء رد راغب علامة بطريقة غير مباشرة لكنها حملت الكثير من الرسائل الواضحة، إذ استغل مناسبة عيد ميلاد ابنه الأكبر خالد، وشارك متابعيه عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة جمعته بابنيه خالد ولؤي، معبرا عن فخره الكبير بهما وبما حققاه من نجاحات على المستويين الشخصي والمهني.

وكتب راغب علامة في رسالته لنجليه: “خالد ولؤي، أحبكما كثيرا، وأنا فخور بكما وبنجاحكما وشخصيتكما الرائعة. استمروا في النجاح والابتسامة، وآمنوا دائما بأنفسكم”، كما كشف عن اشتياقه لهما، مؤكدا أنه سيلتقيهما خلال الأيام المقبلة بعد عودته من سيدني، موجها إليهما رسالة مليئة بالمحبة والدعم.

ولم يكتف الفنان اللبناني بذلك، بل نشر صورة قديمة تجمعه بابنه خالد خلال طفولته، في لفتة إنسانية نالت إعجاب جمهوره، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد خالد، أنا فخور جدا بالرجل الذي أصبحت عليه، وأتمنى لك ولحبيبي لؤي حياة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة”.

وتأتي هذه الرسائل العائلية الدافئة كإجابة حاسمة على الفيديو المفبرك الذي تم تداوله مؤخرا، والذي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف صوت وصورة راغب علامة، في محاولة لإقحامه في تصريحات لم يدل بها مطلقا.

