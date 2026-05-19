ذكريات خاصة.. شمس البارودي تستعيد موقفا لها مع الشيخ الشعراوي

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات رحلتها إلى الحج والعمرة، وذلك عبر منشور لها على موقع فيسبوك، تحدثت فيه عن مواقف إنسانية وروحانية جمعتها بزوجها وأسرتها خلال أداء المناسك.

وقالت شمس البارودي إنها كانت تسترجع أيام ذي الحجة وأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن زوجها سبقها إلى الحج مع والدها عبر هيئة قناة السويس، قبل أن تؤدي هي الفريضة بعد ذلك بسنة واحدة من خلال الهيئة نفسها ولكن دون محرم.

وأوضحت أنها سألت الشيخ محمد متولي الشعراوي حول مسألة السفر للحج دون محرم بسبب الظروف المادية وعدم القدرة على اصطحاب مرافق، لافتة إلى أن الرد كان: “محرمك دينك يا بنتي”، مع الإشارة إلى بعض التوجيهات التي طمأنتهما في ذلك الوقت.

وأضافت أنها ستروي لاحقًا تفاصيل رحلتها الأولى للعمرة مع والدها، وقصة أدائها لفريضة الحج، مؤكدة أنها أدت المناسك أكثر من مرة، ولكل رحلة منها ذكريات خاصة.

واختتمت منشورها بالتأكيد على شكرها لله وامتنانها، قائلة: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.