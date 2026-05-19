قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة مصرية إسبانية لدعم المعالجة البيئية وإعادة استخدام المياه بمصانع سكر قوص بمحافظة قنا
قبرص تعلن تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر في 2028
توجيهات رئاسية بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون المعروض إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، ويستند مشروع القانون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.

كما يستهدف مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلاً عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.

كما تنطلق فلسفة المشروع من أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. ومن شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

كما استهدف مشروع القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص.

مشروع القانون مجلس النواب منشآت الأمن والأمان البيولوجي الحلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار خلال مشاركته في الاحتفال

وزير الاستثمار: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر

شعار جمعية مستثمري العاشر من رمضان

مستثمرو العاشر تبحث توفير برامج تمويل ميسرة لدعم مبادرات ترشيد الطاقة بالمصانع

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد