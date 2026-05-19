سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم الإيرانية، فيما لم يعرف السبب بعد.



يأتي ذلك فيما يسعى مجلس الأمن الدولي مجددًا إلى تمرير قرار ضد الجمهورية الإيرانية، وهذه المرة بمبادرة من الولايات المتحدة.



تعد هذه المحاولة الثالثة لتقديم مثل هذا القرار.

كان القرار الأول، الذي ركز فقط على إيران وتجاهل دور الفاعلين الإقليميين الآخرين، مثيرًا للجدل تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية. أما القرار الثاني فقد استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضده، وهو ما يُعتبر خطوة مسؤولة تتماشى مع المعايير الدولية والاستقرار الإقليمي.

يتهم نص القرار إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، لكنه لا يتطرق إلى الحصار البحري الأمريكي أو الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي تُعدّ في حد ذاتها انتهاكات صريحة لوقف إطلاق النار والقانون الدولي.

