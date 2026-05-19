الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز

توعد الجيش الإيراني الأعداء إذا ما أقدموا على أي مغامرة ضده.

وقال الجيش الإيراني: “إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا سنفتح جبهات ضده بأدوات وأساليب جديدة”.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية: “ندعو إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وإغلاقه يخالف تماما القانون الدولي”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: “نؤكد دعمنا التام لجهود باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية: “وفقا لقواعد القانون الدولي فإن من حق دولة قطر المرور الآمن في مضيق هرمز ولا يجوز لأي دولة بما فيها إيران عرقلة أو إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية”، مشيرا إلى أن اتصالات دولية وإقليمية ركزت على ضمان عودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز للملاحة و دعم جهود الوساطة هو الأساس الآن وقطر تدعم هذه الجهود.

وأوضح أن أولوية قطر هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع العودة إلى الأعمال العدائية وإيجاد حل نهائي ومستدام للأزمة بدلا عن تهدئة مؤقتة.