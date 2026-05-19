الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
رنا عصمت

مع اقتراب موعد عيد الاضحى ، يقبل الموطنون على شراء اللحوم بكميات كبيرة وقد يخدع بعض التجار المواطنين عند الشراء ويعرضون لحوما فاسدة للتخلص منها .

وحفاظا على الصحة العامة ، رصد " صدى البلد" من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة تقريرا حول كيفية التمييز بين اللحوم الصالحة والفاسدة .


اليك اهم 6 علامات للحم الفاسد … تعرف عليهم - راهي

علامات تكشف اللحوم الفاسدة..

 

1⁃ رائحة كريهة نفّاذة وهي من أبرز علامات فساد اللحوم هو ظهور رائحة كريهة منه حتى ولو كان هذا اللحم طازجًا.

2⁃ ملمس لزج للحمة من العلامات البارزة التي تخبرك بأن هذه اللحوم فاسدة لا تصلح للأكل، أن يكون قوامها وملمسها لزجًا، فهذه اللزوجة تدل على وجود بكتيريا ضارة.

3⁃ ظهور بقع من العلامات التي تدل على فساد اللحوم، هو ظهور بقع ذات لون أخضر أو أسود على سطح اللحم وهذا يعني أنّ الفطريات بدأت في النمو.

4⁃ لون اللحوم يعد أيضًا من الطرق التي يمكن معرفة إذا كان فاسدًا أو جيّدًا، فإذا كان اللحم لونه أخضر أو بني يميل إلى الأخضر فهذا يعني أنه لا يصلح للأكل تمامًا.

5-وجود مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم فقط وفى تلك الحالة يزال السطح الحامل لهذه المادة ما لم تكن اللحوم فاسدة.4- الفساد بعمق (bone taint) وهو فساد العضلات خاصة حول منطقة الحوض وعظمة الفخذ ومنطقة الكتف وسائل المفاصل الزلالي ويعدم الجزء المصاب اذا كانت الاصابة في مكان محدد Localized ويعدم الربع المصاب او الذبيحة بأكملها اذا تعددت الاصابات بأكثر من مكان.

6⁃ شم رائحة اللحم هي أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا.. ولا يوجد للحم الطازج أي رائحة سيئة أو مختلفة عن الرائحة الطبيعية، أما وجود رائحة كريهة، قوية، نفاذة، وواضحة وحامضة دلالة على أن اللحم فسد.. وتنجم هذه الرائحة عن الغازات التي تنتجها البكتيريا.


 

