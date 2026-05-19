بعد واقعة الشاورما .. كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم

أثار ما يعرف بتقزح اللحوم تساؤلات واسعة بين المستهلكين بعد ملاحظة تغير ألوان بعض قطع اللحم إلى درجات تميل للبنفسجي أو الأخضر أو الأزرق في بعض الأحيان ما دفع البعض للاعتقاد بأنها علامة على فسادها.



ويؤكد متخصصون في علوم الأغذية أن هذه الظاهرة غالبا ما تكون طبيعية وغير مرتبطة بفساد اللحم بل تنتج عن تفاعل الضوء مع انسجة العضلات خاصة مع وجود صبغة الميوجلوبين المسؤولة عن اللون الطبيعي للحوم

كما يمكن أن تظهر هذه الألوان نتيجة عمليات التخزين أو التجميد او اختلاف زاوية الاضاءة عند رؤية قطعة اللحم ما يعطي انعكاسات لونية تشبه القزحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تلف المنتج.



ويشير الخبراء إلى أن الحكم على صلاحية اللحم لا يعتمد على اللون فقط بل يجب الانتباه إلى الرائحة والملمس حيث أن وجود رائحة كريهة او قوام لزج يعد مؤشر واضح على فساد اللحم وعدم صلاحيته للاستهلاك.



وفي المقابل اوضحوا ان ظهور لمعان او الوان متغيرة خفيفة على سطح اللحم دون اي علامات فساد اخرى لا يشكل خطر صحي في اغلب الحالات

وينصح المستهلكون دائما بشراء اللحوم من مصادر موثوقة وحفظها بشكل صحيح داخل درجات تبريد مناسبة لتجنب اي تغيرات غير مرغوبة في الجودة او الشكل.



ويظل تقزح اللحوم ظاهرة بصرية طبيعية في كثير من الاحيان لكنها تتطلب وعي من المستهلك للتمييز بين التغيرات الطبيعية وعلامات التلف الحقيقية.