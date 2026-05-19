قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد إنساني بطور سيناء.. رجال الدفاع المدني يتسلقون نخلة لإنقاذ قطة
إعلان نتائج إصلاح التعليم المنفذة بالمدارس المصرية بالتعاون مع اليونيسيف ..غداً
9 دول أوروبية تجتمع في كرواتيا لبحث ملف الهجرة
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية أمام شركة ذكاء اصطناعي
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد واقعة الشاورما .. كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم

تقزح اللحوم
تقزح اللحوم
ريهام قدري

أثار ما يعرف بتقزح اللحوم تساؤلات واسعة بين المستهلكين بعد ملاحظة تغير ألوان بعض قطع اللحم إلى درجات تميل للبنفسجي أو الأخضر أو الأزرق في بعض الأحيان ما دفع البعض للاعتقاد بأنها علامة على فسادها.


ويؤكد متخصصون في علوم الأغذية أن هذه الظاهرة غالبا ما تكون طبيعية وغير مرتبطة بفساد اللحم بل تنتج عن تفاعل الضوء مع انسجة العضلات خاصة مع وجود صبغة الميوجلوبين المسؤولة عن اللون الطبيعي للحوم
كما يمكن أن تظهر هذه الألوان نتيجة عمليات التخزين أو التجميد او اختلاف زاوية الاضاءة عند رؤية قطعة اللحم ما يعطي انعكاسات لونية تشبه القزحية دون ان يعني ذلك بالضرورة تلف المنتج.


ويشير الخبراء إلى أن الحكم على صلاحية اللحم لا يعتمد على اللون فقط بل يجب الانتباه إلى الرائحة والملمس حيث أن وجود رائحة كريهة او قوام لزج يعد مؤشر واضح على فساد اللحم وعدم صلاحيته للاستهلاك.


وفي المقابل اوضحوا ان ظهور لمعان او الوان متغيرة خفيفة على سطح اللحم دون اي علامات فساد اخرى لا يشكل خطر صحي في اغلب الحالات
وينصح المستهلكون دائما بشراء اللحوم من مصادر موثوقة وحفظها بشكل صحيح داخل درجات تبريد مناسبة لتجنب اي تغيرات غير مرغوبة في الجودة او الشكل.


ويظل تقزح اللحوم ظاهرة بصرية طبيعية في كثير من الاحيان لكنها تتطلب وعي من المستهلك للتمييز بين التغيرات الطبيعية وعلامات التلف الحقيقية.

تقزح اللحوم اللحوم قطع اللحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

موعد إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

ابطال مسرحية ابن الأصول

ياسر الطوبجي يكشف سر نجاح مسرحية ابن الأصول

وصول تركي آل الشيخ إلى مصر

تركي آل الشيخ يصل مصر لحضور عرض فيلم "7DOGS" وفعاليات "Glory in Giza"

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين تتألق بإطلالة ناعمة برفقة كلبها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد